Stasera in tv 20 settembre, in seconda serata su Rai2 "La domenica sportiva": ospiti e anticipazioni

Seconda serata di sport domenica 20 settembre su Rai2. Dalle 22.40 dagli studi di Milano andrà in onda “La domenica sportiva”, il programma più longevo della televisione italiana, giunto alla sua 68esima stagione. A condurre sarà ancora Jacopo Volpi, con gli ospiti fissi Marco Tardelli, l’ex ct azzurro Cesare Prandelli, Eraldo Pecci e l’esordiente ex arbitro Massimiliano Saccani. Spazio alle immagini e ai commenti della prima giornata di Serie A, con le parole dei protagonisti e il contributo di Alessandra D'Angiò, in diretta dal web e dal mondo social.. In primo piano ovviamente le immagini del posticipo domenicale Juve-Samp, esordio dei campioni d'Italia quest'anno allenati da Andrea Pirlo.

