Stasera in tv 20 settembre, su Rai Premium il film Una villa per due. La trama

Una villa per due è il titolo del film di stasera in tv, 20 settembre, su Rai Premium nell'ambito della rassegna Purché finisca bene. Inizio alle ore 21.20. La trama. Neri Marcorè interpreta un impeccabile avvocato di Trento, fidanzato fedele. Sta facendo costruire una casa per la madre, ma quando si reca in cantiere per prendere in consegna l'edificio, il costruttore Francesco Ferrandini gli svela la verità: l'edificio non è pronto a causa di problemi con i fornitori e ostruzioni dell'assessora comunale Marisa. Il fatto è che in passato Marisa e Daniele hanno avuto una breve storia che ancora tengono segreta.

