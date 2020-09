Domenica Live, Valentina Persia da Barbara D'Urso: "La mia depressione post parto: tante donne non capiscono" | VIDEO

20 settembre 2020 a

a

a

Tempo di confessioni a Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso. Tra gli ospiti anche la comica Valentina Persia, che ha concesso numerosi retroscena relativi alla sua vita privata.

A cominciare dalla depressione post parto: "Vai cercando anche negli angoli di casa una cosa che non avverti, ma ti dai delle colpe pensando di essere sbagliata. Ma sai che sono talmente tante le donne che non sanno cosa capita - ha sottolineato -. Lo scatto ce l’ho avuto quando mi hanno aiutato. Avevo bisogno di dormire, poi la psicoterapeuta che dopo tre sedute mi ha detto di non venire se dovevo viverla senza fiducia”. Ormai cinque anni fa, l’attrice ha dato alla luce i suoi gemelli ma lei ci ha tenuto a raccontare l’altro lato della medaglia della gravidanza. Un momento di grande gioia si era trasformato in un incubo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.