Stasera in tv 20 settembre, su Rai Movie in seconda serata il film Il soldato di ventura con Bud Spencer. La trama

Stasera in tv, 20 settembre, in seconda serata su Rai Movie il film dal titolo Il soldato di ventura. Produzione italiana e francese del 1976, vede alla regia Pasquale Festa Campanile. Del cast, invece, fanno parte Bud Spencer, Franco Agostini, Enzo Cannavale, Philippe Leroy. Bud Spencer è ettore Fieramosca e nel 1503 umilia i supponenti cavalieri francesi nella famosa Disfida di Barletta. Non è Brancaleone, è sempliciotto, ma non mancano gag e battute divertenti in un film che ha visto ancora una volta Bud Spencer protagonista. Carlo Pedersoli, questo il suo vero nome, è mancato il 27 giugno del 2016, ma sul piccolo schermo è ancora sempre presente.

