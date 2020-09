Stasera in tv 20 settembre, su Rai Movie il film Porgi l'altra guancia con Terence Hill e Bud Spencer

20 settembre 2020 a

Stasera in tv, 20 settembre, su Rai Movie è in programma il film Porgi l'altra guancia, inizio a partire dalle ore 21.10. Commedia italiana del 1974, produzione italiana e francese, vede alla regia Franco Rossi mentre nel cast troviamo Terence Hill, Bud Spencer, Jacques Herlin, Mario Pilar, Robert Loggia, Maria Cumani Quasimodo. La trama. Due missionari molto particolari come Terence e Bud, questa volta si ritrovano ad aiutare una comunità indigena costretta a combattere le prepotenze di un signorotto locale. Non è una cosa semplice, considerata la potenza del tipo e il fatto che Bud e Terence siano comunque... legati alla religione. Davvero i missionari porgeranno l'altra guancia?

