Gf Vip, altra bufera su Fausto Leali. La frase a Enock Barwuah: "Nero è il tuo colore, negro la razza" | VIDEO

20 settembre 2020 a

a

a

Altra frase stonata al Grande Fratello Vip da parte di Fausto Leali. Il cantante, dopo l'infelice dichiarazione su Mussolini ("Ha fatto cose grandi per l'umanità") è tornato a far discutere durante una conversazione in giardino con gli altri inquilini. In particolare la bufera via social si è scatenata per le parole con cui si è rivolto a Enock Barwuah, chiamandolo nero.

Subito gli altri gli hanno fatto notare l'inopportunità della frase, ma Leali ha insistito: "Ma dai, nero è il colore e negro è la razza, ci ho fatto pure una canzone". Enock a questo punto ha replicato: "A casa ci guardano, non deve passare sta cosa del negro sennò diventa una cosa comune". Patrizia De Blanck dice la sua: "Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini, sono c**** tuoi". Intanto sui social Leali è finito nel mirino per l'ennesima dichiarazione fuori controllo. La squalifica dal reality è sempre più vicina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.