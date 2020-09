Live non è la D'Urso, ospiti e anteprima di stasera 20 settembre. Rivelazione sulla contessa Patrizia De Blanck

20 settembre 2020 a

Stasera in tv, 20 settembre, su Canale 5 torna Live Non è la d'Urso, inizio alle ore 21.30. Come tutte le domeniche numerosi ospiti e diversi i temi che saranno toccati. Di sicuro si parlerà del Grande Fratello Vip. La produzione, infatti, ha annunciato la presenza in studio di Flavia Vento che ha già lasciato la casa. Le verrà chiesto si spiegare perché e come mai ha fatto una scelta del genere. Durante la puntata interverrà anche Asia Argento che dovrebbe incontrare per la prima volta in televisione sua figlia Anna Lou Castoldi. E' stato svelato, inoltre, che durante la trasmissione verrà aperta una busta che contiene una rivelazione shock sulla contessa Patrizia De Blanck.

