Domenica Live, Oppini contro l'ex moglie Alba Parietti: "Ha sbagliato a telefonare al Gf Vip, il protagonista è Francesco" | VIDEO

Franco Oppini all'attacco dell'ex moglie Alba Parietti. La polemica si è consumato nel salotto di Canale5 di Barbara D'Urso "Domenica Live", durante la puntata del 20 settembre. Il comico infatti ha criticato la showgirl per aver telefonato in diretta durante la puntata del 18 settembre del Grande Fratello Vip. In particolare l'ex Gatto di Vicolo Miracoli si è soffermato su questo punto: "E' Francesco il protagonista al Gf, Alba ha sbagliato a chiamare". La frase è stata applaudita dagli ospiti in studio.

Venerdì scorso la Parietti era appunto intervenuta nel corso della puntata del Gf Vip perché si è sentita chiamata in causa dalla contessa Patrizia De Blanck, la quale ha detto: "Il figlio è carino, ma Alba Parietti è una s******, non mi piace". Da qui è nato il piccolo battibecco tra le due. Alla fine Alba, rivolgendosi al figlio Francesco, ha affermato: "Rimpiangerai ora il lockdown trascorso con me".

