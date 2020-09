Stasera in tv 20 settembre, su Rete 4 il film The water diviner con Russel Crowe. La trama

20 settembre 2020 a

a

a

E' The water diviner il film in programma stasera in tv 20 settembre, a partire dalle ore 21.30 su Rete 4. Genere drammatico, realizzato nel 2014, produzione americana e australiana, vede alla regia Russel Crowe. Del cast fanno invece parte, oltre allo stesso Crowe, anche Olga Kurylenko, Jai Courtney, Yilmaz Erdogan, Cem Yilmaz, Ryan Corr, Ben O'Toole, James Fraser, Steve Bastoni, Dylan Georgiades, Isabel Lucas, Dan Wyllie, Damon Herriman, Jacqueline McKenzie, Michael Dorman, Deniz Akdeniz, Robert Mammone. E' la storia di un agricoltore rabdomante dell'Australia che si reca in Turchia alla ricerca dei tre figli dati per dispersi dopo una battaglia della prima guerra mondiale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.