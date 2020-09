Stasera in tv 20 settembre, su Italia 1 il film La mummia con Tom Cruise e Russel Crowe. La trama

20 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 20 settembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 è in programma il film La mummia, genere avventuroso fantastico, realizzato nel 2017, produzione americana, cinese e giapponese. Alla regia c'è Alex Kurtzman, mentre del cast fanno parte Tom Cruise, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Russel Crowe, Jake Johnson. La trama: alcuni militari in missione in Iraq finiscono in una cripta inesplorata nel deserto. Profanano il sepolcro e risvegliano inavvertitamente la creatura millenaria sepolta, una principessa egiziana che prova a servirsi del capo della spedizione, Tom Cruise, per ottenere di nuovo i suoi poteri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.