Stasera in tv 20 settembre, su Rai4 il film "La partita": cast e trama

Film in prima visione su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) per il ciclo Italian crime stories. Domenica 20 settembre in prima serata, alle 21,20 andrà in onda "La Partita", diretto da Francesco Carnesecchi. "La partita" è un film del 2018, presentato al Rome Independent Film Festival ma rimasto poi nel limbo fino al 27 febbraio 2020 quando è uscito distribuito da Zenit Distribution, dopo pochi giorni però è calato il lockdown. Il primo settembre il film è arrivato in streaming su Netflix. La pellicola racconta il mondo torbido che circonda le squadre giovanili soprattutto nelle periferie. Scommesse e droga ruotano intorno a una partita di calcio di una piccola squadra giovanile della periferia di Roma che all’ultima giornata si gioca la vittoria del campionato. Al centro le storie di Claudio l’allenatore, Italo il presidente e Antonio il capitano. Nel cast Francesco Pannofino, Alberto Di Stasio, Gabriele Fiore, Giorgio Colangeli, Fabrizio Sabatucci, Stefano Ambrogi.

