Stasera in tv 20 settembre, su Rai3 tornano le inchieste di "Presa Diretta": le anticipazioni

Torna l'appuntamento con le inchieste di "Presa Diretta" in prima serata su Rai3 domenica 20 settembre. Alle 21,30 infatti andrà in onda la quinta puntata, curata come sempre da Riccardo Iacona. Il programma andrà in onda in via eccezionale domenica per lasciare spazio lunedì allo speciale del Tg3 dedicato alle elezioni. La puntata è dedicata al tema della ripartenza verde per investire i fondi che arriveranno per adeguare il paese attraverso una sorta di Green New Deal. Le inchieste sono curate da Alessandro Macina, Silvia Bacci, Fabrizio Lazzaretti. L’accelerazione dei cambiamenti climatici uniti alla crisi economica provocata dal Covid 19 impongono una svolta immediata: la rivoluzione verde non può più aspettare. Importanti equipe di scienziati hanno indagato, fin dalle prime settimane della pandemia, sulla correlazione tra inquinamento atmosferico e propagazione del virus. Le polveri sottili e il particolato delle aree più inquinate del nord Italia potrebbero essere stati vettori del virus? “Presa Diretta” vuole raccontare l’urgenza di trasformare radicalmente l’economia e i modelli produttivi, mentre purtroppo, le fonti fossili e l’inquinamento prodotto dalle città, dalle industrie, dall’agricoltura e dall’allevamento intensivi, continuano a produrre milioni di tonnellate di Co2 ogni anno.

