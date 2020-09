Raffaella Fico, intimo sexy e lato b mozzafiato. Fisico da urlo per l'ex di Balotelli

20 settembre 2020 a

Raffaella Fico scatenata sui social. L'ex fidanzata dell’attaccante Mario Balotelli con il quale ha avuto anche una bambina, ha alzato la temperatura del web postando un doppio scatto davvero piccante.

Una ritrae la modella di spalle con un intimo sexy che mette in risalto un lato b mozzafiato, che ha visto una raffica di like e commenti di apprezzamento.

Nella giornata di sabato 19 settembre la showgirl aveva già pubblicato una foto sensuale in intimo nero, seduta sul letto. Fan in estasi anche in questo caso, grazie a curve al punto giusto, per un fisico perfetto.

