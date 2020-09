Stasera in tv 20 settembre, su Rai2 doppio appuntamento con le serie americane: "Hawaii Five-o" e "Ncis New Orleans"

20 settembre 2020 a

Appuntamento in prima serata con le serie tv americane su Rai2 domenica 20 settembre. Alle 21,05 si comincia con "Hawaii Five-0", per il settimo episodio della decima stagione. La puntata, intitolata "Nella tela del ragno", vede Steve che viene contattato dalla Cia perché sua madre sembra essere diventata complice di una capo-cartello della droga e vogliono che lui vada a recuperarla. A seguire, intorno alle 21,50, la puntata di "Ncis New Orleans", la ventesima della quinta stagione. L'episodio è intitolato "Jackpot": la storia racconta di Tyron Gibson, reclutatore della Marina impegnato nel sociale, che vince alla lotteria e festeggia con gli amici in un club esclusivo. Una ragazza misteriosa lo aspetta fuori dal locale, dove poi viene trovato ucciso.

