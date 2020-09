Stasera in tv 20 settembre, su Rai1 Amadeus conduce "Soliti ignoti - Il ritorno Speciale Vip": anticipazioni

20 settembre 2020 a

a

a

Appuntamento con il varietà su Rai1 in prima serata domenica 20 settembre. Dalle 20,30 andrà in onda infatti “Soliti Ignoti - Il ritorno Speciale Vip” che conquista nuovamente il prime time con una puntata speciale. Il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.