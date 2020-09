Grande Fratello Vip, il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania infiamma il web

20 settembre 2020 a

Il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania nella casa del Grande Fratello Vip 2020, al centro delle discussioni social. Quando Catania è entrata si è salutata in maniera molto affettuosa con Elisabetta. L'entusiasmo trascinante di un abbraccio, ha portato Elisabetta e Myriam a sfiorarsi in un accidentale bacio a stampo. L'abbraccio fra le due concorrenti è avvenuto in giardino: dopo aver girato la testa insieme, si sono trovate bocca a bocca per qualche secondo. E nel web si è acceso subito l'interesse per l'episodio, decine e decine le battute. In molti scommettono che tra le due potrebbe nascere una vera e propria alleanza. Guarda il video del bacio.

