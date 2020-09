Ingrid Muccitelli, chi è la conduttrice di Linea Verde: passioni, carriera e l'amore a prova di età

20 settembre 2020 a

a

a

Nella conduzione di Linea Verde 2020, oltre a Beppe Convertini, troviamo Ingrid Muccitelli. Giornalista, conduttrice, romana, 41 anni compiuti. Si laurea alla Lumsa e inizia a lavorare come redattrice del programma Markette di La7. Un'esperienza in Niente di personale, poi la conduzione di Omnibus con Andrea Pennacchioli. In Rai dal 2008 con Insieme sul Due, poi Mattina in famiglia, Unomattina estate weekend e Unomattina, fino a diventarne la padrona di casa, La vita in diretta estate e altro. E fidanzata con il manager Mauro Masi, già direttore generale della Rai. Nonostante la differenza d’età, 27 anni, la coppia è molto unita. In passato è stata sette anni con Piero Chiambretti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.