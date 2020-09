Beppe Convertini, ecco chi è: la carriera, il dolore, gli amori, il gossip. Sulla storia gay non ha mai voluto commentare

20 settembre 2020 a

Alla guida di Linea Verde, oltre a Ingrid Muccitelli, uno dei volti maschili più amati del cinema e della televisione: Beppe Convertini. Classe 1971, nato a Martina Franca in provincia di Taranto, attore, conduttore radio e tv, ex modello. La sua vita inizia subito in salita: perde il padre quando ha diciassette anni. Un evento che lo lega con ancora maggiore forza alla famiglia. Si trasferisce a Torino per l'Università, intanto posa da modello. Diventa testimonial di marchi importanti e si laurea. E' la soap Vivere a farlo conoscere al grande pubblico. Da quel momento fa un po' di tutto: ancora fiction, cinema, conduzioni radiofoniche e televisive. Molto sensibile ai temi sociali, promotore di missioni umanitarie e testimonial delle campagne contro la violenza di genere. La vita privata. Per anni al centro del gossip rosa, gli sono state attribuite storie con donne molto belle del mondo dello spettacolo e non solo. A lungo è stata considerata sua compagna Sara Ricci. Nel 2008 il cantante lirico Giovanni Cavarretta ha rilasciato un'intervista a gay.it dichiarando di aver avuto una lunga storia d'amore con Covenrtini. Lui molti anni dopo in una intervista a Diva e Donna non ha voluto parlare dell'argomento ma ha specificato che l'amore "non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi!“. Ha rivelato però di essere stato tradito e che non esclude di diventare padre.

