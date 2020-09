Linea Verde, prima puntata con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Obiettivo sulle Marche: dal Parco del Conero a Giacomo Leopardi

20 settembre 2020 a

Oggi in tv, domenica 20 settembre, su Rai 1 alle ore 12.20 ricomincia Linea Verde. Per la prima puntata è stata scelta la regione Marche, in particolare il Parco del Conero, in provincia di Ancona. Saranno i conduttori Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese, a svelare le bellezze naturalistiche di un territorio ancora poco conosciuto. Scenari e paesaggi del Parco del Conero insieme all'enogastronomia, saranno al centro della prima puntata dell'amato programma Rai, Tappe a Numana e Sirolo, ma anche a Recanati con un omaggio a Giacomo Leopardi: dalla casa dove è cresciuto, al famoso colle dell'Infinito.





