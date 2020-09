Ballando con le stelle 2020, la storia tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Caccia alla verità

20 settembre 2020 a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme? La prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 non scioglie i dubbi, dopo i rumors degli ultimi giorni, alimentati dalle foto di Diva e Donna, con i due che camminavano mano nella mano. Durante la trasmissione condotta da Milly Carlucci, poco prima di andare in pista, Elisa e Raimondo hanno dovuto affrontare l'interrogatorio di Paolo Belli. "Mia moglie vorrebbe sapere", ha detto Belli. Ma non ha ricevuto risposte: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno iniziato a salutare la moglie di Belli. Dopo l'esibizione ci si è messa Salvaggia Lucarelli; Todaro e Isoardi hanno incassato le critiche per il presunto teatrino a favore dei paparazzi, ma non svelato la verità: stanno insieme oppure no?

