Max Allegri, tango di classe a Ballando con le stelle. Milly Carlucci: "Complimenti, incredibile" | Video

Massimiliano Allegri nel tango a Ballando con le stelle. Classe ed eleganza per l'ex allenatore della Juventus sulle note di Rule the World dei Coldplay.

Allegri alla fine stupisce anche Milly Carlucci nell'esibizione alla fine del programma: "Complimenti, incredibile!", dice la conduttrice al termine dell'esibizione del "ballerino per una notte" della prima puntata di sabato 19 settembre 2020. "Applauso per un grande uomo, un grande allenatore e un grande ballerino", saluta in conclusione Milly Carlucci e Allegri saluta divertito. ringraziando per la bella serata che ha trascorso. Una esibizione di grazia e portamento con passi che hanno convinto la giuria.

