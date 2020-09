Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini e la sexy bachata che conquista il pubblico

19 settembre 2020 a

a

a

Conquista 31 punti Alessandra Mussolini con la bachata sensual che piace a giuria e pubblico nella prima serata di Ballando con le stelle 2020 di sabato 19 settembre 2020.

"Cosa sei venuta a fare?" dice la Lucarelli poco prima di esprimere il voto e nasce un siparietto. "Sono venuta a ballare con questo bel fustacchione!" risponde la Mussolini. "Smettila di fare la popolana, che lo fai sempre e la butti in caciara. Sei una donna con carattere, di una certa età, vieni con questo vestitino sbarazzino..." "Le donne non hanno età. Tu sì. Io non voglio fare altro che ballare con questo fustacchione qua..."., replica la Mussolini (il riferimento è a Maykel Fonts).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.