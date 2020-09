Tu Si Que Vales, Daniele Bordini canta "Vedrai, vedrai" di Tenco. E scoppia la polemica Mammucari-Zerbi | VIDEO

19 settembre 2020 a

Polemica tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari durante la seconda puntata di "Tu Si Que Vales", in onda su Canale5 sabato 19 settembre. Tutto è nato dall'esibizione di Daniele Bordini, 29 anni, che ha interpretato la celebre canzone di Luigi Tenco "Vedrai, vedrai". Una canzone che le ha sempre ricordato suo nonno, come da lui ammesso prima della performance. L'esibizione ha riscosso gli applausi del pubblico presente. Il video da wittytv.it.

L'esibizione di Daniele Bordini su Tenco

Ma c'è stata una coda polemica. La prestazione canora non ha ricevuto il consenso di Teo Mammucari, al contrario di Rudy Zerbi che ha apprezzato l'interpretazione di Daniele. E' qui che Mammucari ha lanciato l'accusa: "Hai dato il contentino, sai benissimo che non l'ha cantata bene", ha sottolineato l'ex Iena. Immediata la replica di Zerbi: "Occupati di maghi, di musica io ne so di più. Ha cantato bene". La polemica è continuata per qualche minuto, poi Maria De Filippi ha fatto da paciere.

