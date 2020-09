Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il tango è sexy a Ballando con le stelle

19 settembre 2020 a

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, eccoli a Ballando con le stelle nella prima puntata di Rai1 del programma di Milly Carlucci. Un sexy tango che piace a giuria e pubblico a casa.

La coppia era attesissima, anche per quello che il gossip dice su di loro: una relazione e una passione fuori dallo studio. Galeotto il programma che è partito stasera. Punteggio alto e giudizi lusinghieri. "Toglierei tutta la parte di plastica per i giornali e andrei avanti", dice Selvaggia Lucarelli. Non è chiaro se i due stiano insieme, per ora sono protagonisti certi del programma della rete ammiraglia della Rai.

