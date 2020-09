Tu Si Que Vales, l'omaggio a Morricone è commovente. E Belen Rodriguez presta il fazzoletto a Sabrina Ferilli | VIDEO

19 settembre 2020 a

Momento di grande intensità e commozione nella seconda puntata di "Tu Si Que Vales" in onda sabato 19 settembre su Canale5. La "Women Orchestra", composta da sole donne dai 18 e i 43 anni di età, si è esibita in un medley nel quale hanno reso omaggio al maestro Ennio Morricone. Il video da Wittytv.it.

L'esibizione della Women Orchestra in omaggio a Morricone

L’esibizione è stata valutata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare, con quattro sì. Nel corso del medley da segnalare l'emozione in studio, con Belen Rodriguez che vedendo Sabrina Ferilli commossa, le si è avvicinata prestandole un fazzoletto per asciugare gli occhi dalle lacrime.

