Tu Si Que Vales, che coraggio Teo Mammucari! Tuffo in piscina da otto metri | VIDEO

Grande prova di coraggio di Teo Mammucari durante la seconda puntata di "Tu Si Que Vales", in onda su Canale5 sabato 19 settembre. Il conduttore, incalzato da Sabrina Ferilli, dopo qualche comprensibile esitazione si è tuffato in una piscina da un'altezza di ben otto metri.

La prova in esterna ha suscitato l'ammirazione dei conduttori e degli altri giurati, che in un primo momento prendevano in giro lo stesso Teo Mammucari per i momenti di paura palesati nelle fasi che hanno preceduto il tuffo. Alla fine però l'ex Iena ha deciso di compiere l'impresa, sotto gli occhi di una Sabrina Ferilli sorpresa e incredula dal gesto di coraggio di Teo.

