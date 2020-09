Ballando con le stelle, Max Allegri il ritorno con un tango che conquista il pubblico di Rai1

19 settembre 2020 a

Max Allegri Ballerino per una notte. L'ex allenatore della Juventus si presenta alle 21.45 nella prima puntata di Ballando con le stelle su Rai di sabato 19 settembre 2020. Si esibirà in un tango.

Cresce l'attesa nello studio di Milly Carlucci. Un esordio, quello del tecnico fidanzato di Ambra Angiolini, che viene annunciato prima della quarta coppia in gara: Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi.

La sua maestra non sarà una qualunque, ma una stella della materia, Roberta Beccarini. Dopo le altre stelle del calcio come Alessandro Del Piero, Gabriel Batistuta e il ct Roberto Mancini, stavolta toccherà a Massimiliano cimentarsi sulla pista di “Ballando con le stelle”. Con Allegri non ci sarà la compagna Ambra Angiolini.



