Tu Si Que Vales, lo sketch con Sabrina Ferilli è da paura. Ma Maria De Filippi se la ride | VIDEO

19 settembre 2020 a

Partenza subito col botto a "Tu Si Que Vales". Il programma del sabato sera di Canale5 condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni ha riservato già alcuni momenti divertenti in questa prima parte di puntata.

Sabrina Ferilli - vestita in completo rosso - si è cimentata in uno sketch che ha regalato momenti di paura, e al tempo stesso dei sorrisi al pubblico e alla giuria capitanata da Maria De Filippi. Dopo l'esibizione Sabrina Ferilli si è ironicamente risentita proprio con Maria De Filippi, a suo dire troppo "divertita" dallo sketch che per lei si è rivelato piuttosto pauroso.

