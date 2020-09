Carolina Marcialis mozzafiato, look da urlo per lady Cassano con vestitino corto e tacchi a spillo | VIDEO

19 settembre 2020 a

a

a

Carolina Marcialis è ormai sempre più sexy. Lady Cassano infatti impazza sui social mettendo in evidenza il suo fisico da urlo, frutto dei suoi allenamenti in piscina e in palestra. La pallanotista moglie dell'ex giocatore di Roma, Inter e Milan ha voluto pubblicare su Instagram il suo outfit da urlo per sabato 19 settembre.

Vestitino corto, gambe in bella vista e tacchi a spillo per un look casual ma elegante e assolutamente sexy. I complimenti dei fan sono meritatissimi. Negli ultimi giorni Carolina ha anche dimostrato tutto il suo orgoglio di mamma per la prima firma su un contratto da parte del figlio Christopher, di 9 anni, che giocherà per l'Entella.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.