Linea Verde domenica 20 settembre 2020 su Rai1 alla scoperta del Conero

Con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli

19 settembre 2020 a

a

a

La prima puntata dell’edizione 2020/2021 di “Linea Verde”, in programma domani domenica 20 settembre alle 12.20 su Rai1, si muoverà attorno al Parco del Conero, una grande oasi ambientale nelle Marche, in provincia di Ancona, che si estende tra il mare e le colline.

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese, si muoveranno nel territorio del parco mostrando siti naturalistici di grande interesse, mettendo in evidenza la biodiversità del territorio e la sua lunga storia.

Al centro della puntata gli scenari e i paesaggi del Parco, le sue produzioni agricole e le prelibatezze enogastronomiche, con ampie pagine dedicate ai vini rossi e spumante del Conero, all’allevamento bovino e alla pesca degli squisiti “moscioli” di Portonovo, i mitili tipici della riviera, con tappe a Numana e a Sirolo.

A pochi chilometri dalla costa si visiterà lo splendido borgo di Recanati, con un omaggio a Giacomo Leopardi. Dopo duecento anni, infatti, per la prima volta il percorso di visita di Casa Leopardi entra negli spazi personali del poeta, tra finestre, affacci e giardini – tra cui l’orto del Colle dell’Infinito – che hanno ispirato uno dei maggiori poeti della storia della letteratura, luoghi che ancora oggi sono meta di “pellegrinaggio”.

Spazio anche all’artigianato e alla musica, con la produzione artigianale dell’organetto e le suggestioni della musica popolare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.