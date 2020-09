Stasera in tv 19 settembre, su Tv8 c'è "Will Hunting - Genio ribelle" con Matt Damon e Robin Williams: la trama

19 settembre 2020 a

Cast stellare per il film in prima serata su Tv8 sabato 19 settembre. Alle 21,20 infatti andrà in onda "Will Hunting - Genio ribelle", per la regia di Gus Van Sant e con Robin Williams tra i protagonisti insieme ai giovanissimi Matt Damon e Ben Affleck. La trama racconta la storia di Will Hunting (Matt Damon): 20 anni, un passato di violenza alle spalle, una vita ai limiti della legalità in un sobborgo di South Boston e una mente fuori dal comune. Di lui si accorge, per puro caso, Sean McGuire (Robin Williams) un professore di college che coglie immediatamente le potenzialità del ragazzo, comprendendone la fragilità emotiva. Robin Williams, in un ruolo che a tratti ricorda il professore de "L'attimo fuggente", regala una delle sue migliori performance, non per nulla premiato con l'Oscar come miglior attore non protagonista. La storia, appassionata e affascinante, è frutto del lavoro a quattro mani di Matt Damon e Ben Affleck, all'epoca giovani attori quasi sconosciuti che si conquistarono, meritatamente, il successo e un Oscar per la miglior sceneggiatura.

