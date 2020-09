Stasera in tv 19 settembre, in seconda serata su Italia1 il film d'animazione "Il regno di Ga'Hoole": la trama

19 settembre 2020 a

Appuntamento con il film d'animazione in seconda serata su Italia1 sabato 19 settembre. Dalle 23,10 infatti andrà in onda "Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani". La trama racconta del giovane gufo Soren, da sempre affascinato dalle storie, narrategli dal padre, sui mitici guerrieri alati, i Guardiani di Ga'Hoole, che hanno votato la propria esistenza alla difesa del bene, e sogna di poter diventare anch'egli un nobile eroe. Le gelosie di suo fratello Klubb, che vuole accattivarsi le attenzioni del padre, condurranno i due gufi dritti nelle grinfie dei malvagi Puri, che li rapiranno e alleveranno come guerrieri nell'Accademia di St. Aegolius.. Diretto da Zack Snyder ("300") il film è tratto dalla saga fantasy per ragazzi scritta da Kathryn Lasky e illustrata da Richard Cowdry. Tra i doppiatori della versione originale si annoverano Helen Mirren, Geoffrey Rush, Sam Neill e Anthony LaPaglia.

