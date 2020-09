Stasera in tv 19 settembre, in seconda serata su Rete4 c'è "Limitless" con un cast stellare: la trama

19 settembre 2020 a

Thriller mozzafiato su Rete4 in seconda serata sabato 19 settembre. Alle 23,20 andrà in onda infatti "Limitless", per la regia di Neil Burger. Bradley Cooper, che molto ricorda il Ralph Fiennes di "Strange Days" (e qualche punto di contatto i due film ce l'hanno), veste qui i panni di Eddie Morra, scrittore alle prese con il classico "blocco" creativo e personaggio decisamente incline all'autocommiserazione. Mentre Eddie annaspa in un mare di mediocrità, il fratello (spacciatore) della sua ex moglie, gli lancia un salvagente, proponedogli di assumere un farmaco in grado di attivare tutte le aree celebrali e, di conseguenza, sfruttare al cento per cento le potenzialità del cervello umano. Eddie si lascia convincere e sperimenta la mirabolante pillola. Da allora la sua vita cambia del tutto. Successo, potere e ricchezza non tardano ad arrivare, ma con loro anche pericolosi effetti collaterali. Nel cast anche Robert De Niro e Abbie Cornish.

