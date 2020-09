L'attimo fuggente, film cult su La7 in seconda serata oggi sabato 19 settembre 2020: la trama

19 settembre 2020 a

Stasera, sabato 19 settembre, su La7 va in onda in seconda serata (ore 23.40), il film cult L'attimo fuggente. La trama narra che all'Accademia Welton, un elitario college del New England, nell'autunno del 1959 arriva un nuovo insegnante di letteratura, John Keating, che si fa subito notare per i metodi pedagogici assolutamente inconsueti per i tempi e per l'istituto: con gesti a volte plateali infonde negli studenti l'amore per la vera poesia e, soprattutto, una grande fiducia nei loro mezzi intellettuali. La situazione degenera quando uno dei ragazzi, Neil, dominato da un padre autoritario, si mette in urto con l'austera famiglia per fare d'attore. Su un soggetto non proprio originalissimo Weir ha saputo costruire una storia accattivante e ben congegnata, grazie anche all'istrionismo di Robin Williams.

