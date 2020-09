Stasera in tv sabato 19 settembre 2020, Philadelphia su La7: la trama del film

19 settembre 2020 a

a

a

Stasera, sabato 19 settembre 2020, va in onda su La7 in prima serata, il film cult Philadelphia. Andrew Beckett èun giovane e brillante avvocato, tra i collaboratori di punta di uno dei piu' prestigiosi studi legali di Philadelphia, ma viene licenziato in tronco quando i suoi datori di lavoro scoprono che ha contratto l'Aids. Beckett vuol far valere i suoi diritti e si rivolge a parecchi avvocati, ma nessuno accetta. Anche il celebre penalista nero Joe Miller in un primo tempo rifiuta l'incarico, ma avendo incontrato Beckett in una biblioteca, dove questi sta preparandosi a sostenere la causa da solo, cambia idea.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.