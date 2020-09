Magic moment per Gaia Gozzi: "Sono felice". Poi parla di razzismo: "Mia sorella veniva derisa e io non capivo" | VIDEO

19 settembre 2020 a

Momento da urlo per Gaia Gozzi, che ha conquistato le classifiche di vendite con il suo singolo "Chega" e l'album "Genesi". La carriera va a gonfie vele, tanto che nella puntata di sabato 19 settembre la cantante, vincitrice di "Amici di Maria De Filippi", è stata per la prima volta ospite del salotto di "Verissimo" con Silvia Toffanin.

"Sono felice perché posso fare la mia musica e farmi ascoltare senza preoccuparmi di quello che accadrà in futuro - racconta la cantante - sono molto fortunata, ringrazierò per sempre Maria che mi ha detto 'lascia perdere quello che ti dicono', l’importante è che tu sia te stessa”. Gaia parla anche della deludente partecipazione a "X Factor": "Al tempo non venivo considerata, facevo fatica economicamente a mantenermi”. Gaia, italobrasiliana, parla pure di razzismo: "Mia sorella veniva derisa, ma io non capivo. Lei l’ha gestita benissimo - ha spiegato -. E’ assurdo che nel 2020 si debba ancora lottare per l’uguaglianza".

