Stasera in tv 19 settembre, su Rete4 il film d'azione "Senza tregua 2": cast e trama

Film d'azione avvincente nella prima serata di sabato 19 settembre su Rete4. A partire dalle 21,25 infatti andrà in onda "Senza tregua 2", per due ore assicurate con il fiato sospeso. La trama è incentrata sulla storia di un ex marine, il quale, inviato nel profondo Sud dell'Asia per una missione apparentemente molto semplice, è costretto a rifugiarsi nella giungla per scappare a un gruppo di mercenari incaricati di ucciderlo. Il film vede la regia di Roel Reinè, nel cast Rhona Mitra, Temuera Morrison, Sean Keenan, Scott Adkins, Robert Knepper, Adam Saunders, Jamie Timony e Pter Hardy.

