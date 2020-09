Alessia Marcuzzi e il triangolo con De Martino e Belen: "Noi tre stupefatti su come sia uscita la cosa". E ammette la crisi col marito

19 settembre 2020 a

"Ci siamo parlati noi tre, stupefatti che fosse uscita questa cosa. Smentire avrebbe però creato ancora più clamore". Le parole sono di Alessia Marcuzzi in riferimento al gossip dell'estate relativo alla presunta relazione della conduttrice di "Temptation Island" con Stefano De Martino, che avrebbe causato la fine del matrimonio tra il ballerino e Belen Rodriguez. Un triangolo amoroso che ha scatenato, a prescindere dalla veridicità o meno, le fantasie degli addetti ai lavori e del pubblico. "Ripeto - ha spiegato la Marcuzzi durante l'intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale5 - la foto di un fiore che io mandavo sempre a Nadia Toffa ha scatenato tutta la cosa. Credere ad una cosa romanzata è più stuzzicante, ma non è stato piacevolissimo, ma ci devo fare i conti, la mia vita è in mezzo ai riflettori”. Insomma, da Alessia Marcuzzi arriva un'altra smentita, che però continua a non convincere tutti. Per esempio qualche giorno fa Alfonso Signorini a "Libero" aveva detto: "Questi personaggi si fanno vedere felici sui social, ma la gente non è stupida". Alessia Marcuzzi tuttavia, sempre nel corso dell'intervista a Verissimo, ha ammesso che il suo matrimonio con Calabresi ha vissuto un periodo di crisi (poi superata) proprio durante il lockdown.

