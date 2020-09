Stasera in tv 19 settembre, su Canale5 torna "Tu Si Que Vales": l'ospite è Flavia Pennetta

19 settembre 2020 a

Torna l'appuntamento con "Tu Si Que Vales", sabato 19 settembre su Canale5 andrà in onda la seconda puntata. Il varietà è condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, e come sempre avrà come giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, e Sabrina Ferilli. Nello Studio 8 del Centro Titanus Elios in Roma, talenti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo si esibiranno davanti alla giuria e si faranno conoscere al pubblico da casa. Dopo il successo della prima puntata, tra momenti comici e altri che hanno lasciato spazio alla commozione, l'obiettivo è ripetersi anche stasera, 19 settembre. Ospite d'eccezione è l'ex tennista Flavia Pennetta.

