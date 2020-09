Stasera in tv 19 settembre, su Rai3 il capolavoro di Guadagnino "Chiamami col tuo nome": la trama | VIDEO

19 settembre 2020 a

Il capolavoro di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome" in prima serata su Rai3 sabato 19 settembre. La pellicola commovente, in onda dalle 21,20, è stato candidato agli Oscar e vincitore del premio per la sceneggiatura di James Ivory. Ha incassato 41,8 milioni in tutto il mondo con 18 milioni negli Usa e 4,1 milioni di euro in Italia.

La storia è ambientata nel 1983, tra le province di Brescia e Bergamo. Elio Perlman (Timothée Chalamet ) è un diciassettenne italoamericano di origine ebraica, che trascorre l’estate con i genitori nella loro villa nel nord Italia dove suo padre, professore di archeologia, è solito ospitare uno studente straniero impegnato nella tesi di dottorato. Li raggiunge così il ventiquattrenne Oliver (Armie Hammer). Elio e Oliver iniziano a trascorrere molto tempo insieme attraendosi a vicenda, dando inizio ad una storia d’amore che cambierà le loro vite per sempre. Ambientato in Italia ma recitato in inglese, la lingua originale valorizza ulteriormente il film, permettendo di cogliere quella differenza linguistica, quei contrasti, quelle difficoltà tra i protagonisti e il contorno in cui sono inseriti altrimenti più complicati da carpire.

