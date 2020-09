Bolsena, il lago e Giulia Farnese a "Paesi che vai" Rai1 domenica 20 settembre 2020

Il racconto del trasporto della Macchina di Santa Rosa

Bolsena, storica cittadina di origine etrusca, è la meta di Paesi che vai di domenica 20 settembre, alle 9.40 su Rai1. È adagiata sulle rive del lago cui dà il nome e che, con i suoi 43 km costa e una profondità di 154 metri, è il più grande lago di origine vulcanica in Europa e il quinto per estensione in Italia.

Qui, nel XIII secolo, avvenne un famoso miracolo la cui “memoria – scrive il poeta Guido Piovene – si perde di fronte ai declivi coperti di olivi e d’uve bianche fino al lago”. Un paesaggio molto amato anche dalla famiglia Farnese che, nei dintorni del lago di Bolsena e su una delle due isole, pose alcune residenze giunte intatte fino a noi insieme alla fama della bellezza e del fascino di Giulia, la favorita di papa Alessandro VI.

Non mancherà, nella rubrica “Almanacco”, l’incredibile racconto del trasporto della Macchina di Santa Rosa. La festa viterbese per antonomasia, dedicata alla patrona Santa Rosa, vissuta nel XIII secolo, la cui memoria è rievocata dai viterbesi attraverso una manifestazione unica al mondo.

Ci si sposterà poi ancora più a sud di questa regione per parlare di un’eccellenza dal cuore italiano nel campo della ricerca bio-medica e scientifica, il cui lavoro consentirà probabilmente di sconfiggere, a breve, la paura di un temibile virus e della Pandemia che attanaglia il mondo.

Infine, si andrà sul mare per raccontare le bellezze di una perla del tirreno, l’isola di Ponza, per un periodo anch’essa feudo dei regnanti di queste terre: la Famiglia dei Farnese.

