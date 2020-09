Grande Fratello Vip, Zorzi a Pepe: "Hai un piano b oltre a fare la modella?". Lei risponde piccata, la faccia di Oppini è virale | VIDEO

19 settembre 2020 a

"A 28 anni inizi già a tramontare. Hai un piano b oltre a fare la modella?". La domanda posta da Tommaso Zorzi a Franceska Pepe durante la cena al Grande Fratello Vip ha scatenato la replica piccata della sexy influencer, dando vita a uno scontro verbale all'interno della casa. "Sì, certo che ho l’opzione b e te la dico così almeno ti senti più tranquillo e dormi stanotte. Ho fatto anche la Cattolica, sorpresone! Economia aziendale, ora mi reputi una persona più intelligente perché oltre a fare la modella, studio?”.

La risposta di Franceska Pepe ha suscitato la reazione di Francesco Oppini, un mix di divertimento e incredulità. Il suo sguardo è diventato virale sul web. Zorzi in seguito alla replica della Pepe ha di nuovo ribattuto: "Stai tranquilla, anche io mi sono laureato in Economia. Faccio domande a tutti appena arrivati, lo faccio per conoscerci, non ti ho chiesto quanti soldi in banca hai", ha spiegato Tommaso. Ma la lite ormai era già avvenuta.

