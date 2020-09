Stasera in tv 19 settembre, su Rai2 doppio appuntamento con "Swat": le anticipazioni

19 settembre 2020 a

Serie tv americana in prima serata di sabato 19 settembre su Rai2. Alle 21,05 andranno in onda due episodi della terza stagione di "Swat". Nel primo episodio intitolato "Passi falsi", la gang dei Los Altos si sta preparando per tornare sulle strade e si sta armando per scatenare una guerra. L'episodio successivo, vale a dire la quarta puntata della stagione, dal titolo "Intoccabile", durante una passeggiata, Deacon e la sua famiglia assistono ad una sparatoria. Il mandante è Murido, capo del traffico di droga colombiano, che gode di una certa immunità da parte della Cia in cambio di informazioni utili al Governo.

