Daydreamer, anticipazioni della puntata di domenica 20 settembre 2020 su Canale 5

19 settembre 2020 a

Domani, domenica 20 settembre, Canale5 alle ore 16.30 trasmetterà una nuova puntata della serie turca Daydreamer – Le ali del sogno. La soap con Can Yaman e Demet Özdemir vedrà Can e Sanem trascorrere una serata a guardare le stelle, ma un imprevisto rischia di rovinare tutto.

Le anticipazioni: procedono le riprese della serie tv. Il regista, tuttavia, è stufo delle continue incursioni dei parenti e degli amici di Osman. Ceyda fa sapere a Can di essere riuscita a organizzare una cena di lavoro con Mackinnon. Divit, tuttavia, rifiuta l'invito. Accantona il lavoro e mantiene la promessa fatta a Sanem. Intende concedersi una serata molto romantica con lei. Vuole portarla in un rifugio per guardare insieme le stelle. Sanem ancora non intende dire ai suoi genitori di essere fidanzata con Can. Emre dice a Leyla di provare dei sentimenti per lei. Mentre Sanem e Can si stanno godendo il loro appuntamento romantico, un ladro spaventa Mevkibe. Leyla chiede a Emre di rintracciare Can perché Sanem è irraggiungibile.

