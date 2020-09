Grande Fratello vip, Elisabetta Gregoraci: bacio sulle labbra con Myriam Catania | Video

19 settembre 2020 a

a

a

Grande Fratello vip 5, Elisabetta Gregoraci fa parlare di sè appena entrata. Il video che gira sui social immortala una scena a poche ore dall'ingresso della showgirl nella casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello vip 5, stasera in tv venerdì 18 settembre 2020 su Canale 5: i nomi dei nuovi concorrenti

Fra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania, concorrenti entrate ieri venerdì 18 settembre, è scappato un bacio sulle labbra. Un incidente 'hot', un piccolo bacio a stampo che gli utenti Twitter non si sono di certo fatti sfuggire.

Nel corso della prima nottata Gregoraci e Catania si sono strette in un abbraccio in giardino e poi, dopo aver girato la testa simultaneamente, si sono trovate bocca a bocca per qualche secondo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.