Alex Zanardi, migliorano le condizioni. Il dottor Costa: "Fisico da fantascienza"

19 settembre 2020

Sono passati tre mesi dal grave incidente del quale è rimasto vittima Alex Zanardi in provincia di Siena. Si trovava in strada con il suo handbike quando - perso il controllo - è finito contro un autotreno che giungeva dalla direzione opposta. Da quel momento ha iniziato a lottare per la sua vita. Il dottor Costa ha spiegato come sta Zanardi oggi, ha fatto il punto sulle sue condizioni.

La moglie Daniela e il figlio Niccolò sono sempre al fianco Alex e spesso è stato anche il dottor Claudio Costa, medico sportivo, famoso per il suo lavoro in clinica mobile, che è anche un grande amico dell'ex pilota. In un'intervista a ‘La Stampa', per la prima volta ufficialmente parla delle condizioni di Zanardi che sono in miglioramento.

"Ha iniziato la fisioterapia neurologica - spiega il dottore - che in medicina è quella fase in cui si aspettano le sorprese e i miracoli. Ho visto miglioramenti, dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa. Ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria, lo so che questa volta si parla del cervello, ma sono sicuro che lui saprà inventarsi qualcosa con quello che è rimasto".

