Sport, "Dribbling" torna su Rai2 da oggi sabato 19 settembre: primo ospite Andrea Pirlo. Anticipazioni

L’edizione 2020/2021 di Dribbling, il settimanale di Rai Sport in onda dal 1973, cambia la sua formula, integrata da un’edizione speciale del TGSport con tutte le ultimissime notizie. Andrà in onda ogni sabato, dal 19 settembre, alle 18.10 su Rai2. La conduzione di questa edizione è affidata a Simona Rolandi che torna allo storico rotocalco dopo la stagione a 90° Minuto, e avrà ospiti fissi in studio Massimo De Luca e Domanico Marocchino.

La prima parte, Dribbling anteprima, sarà dedicata ai temi “caldi” della settimana, compreso il calcio mercato; poi la parola passa alle ultimissime del TGSport per tornare di nuovo a Dribbling. Nella seconda parte, collegamenti con i campi e i luoghi del weekend sportivo, interviste e approfondimenti con sempre lo stesso obiettivo: raccontare storie e offrire spunti di riflessione attraverso una narrazione piacevole, a volte anche divertente, di ciò che è connesso con lo sport.

Per la prima puntata di stagione che, per lasciare spazio alla tappa del Tour de France inizierà eccezionalmente alle 18.30 invece che alle 18.10, intervista a Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, che ha raccontato al microfono di Donatella Scarnati la parte più intima, il dietro le quinte del duplice infortunio del talento della Roma e della nazionale italiana.

Viaggio poi nel mondo di Andrea Pirlo, neoallenatore della Juventus ma soprattutto storico campione che inizia in questo weekend il suo futuro.

Approfondimento sull’estate di Antonio Conte e la sua Inter, cosa è cambiato e cosa cambierà. A questo si allaccia un’ampia finestra di calciomercato curata da Paolo Paganini.

Ampio spazio, come sempre, alle interviste: Marco Franzelli ha incontrato Carola e Vittoria, le ragazze liguri che durante il lockdown giocavano a tennis da un terrazzo all’altro e che sono state citate da Ursula van der Leyden, presidente della Commissione Europea, come esempio di resistenza durante un periodo così difficile e doloroso e portatrici di un messaggio potente, quello di non fermarsi di fronte agli ostacoli.

Tiziana Alla ha invece intervistato Barbara Bonansea, giocatrice di punta della Juventus e della nazionale e con lei ha affrontato il tema delle difficoltà del calcio femminile in epoca di pandemia.

Tanta attualità con i collegamenti dai campi della Serie A che in questo primo turno di campionato vede impegnate Fiorentina-Torino (18:00) e Verona-Roma (20:45). Inoltre, il meglio delle conferenze stampa degli allenatori che presenteranno le gare della domenica.

Dribbling è il rotocalco di RaiSport a cura di Donatella Scarnati, con la regia di Pierlugi Bonelli.

