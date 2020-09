Stasera in tv sabato 19 settembre 2020 il film "Box 314: La rapina di Valencia": cast e trama

19 settembre 2020 a

Stasera, sabato 19 settembre alle 21.10 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre)largo al crime con il film “Box 314: La rapina di Valencia”, un adrenalinico heist movie ricco di colpi di scena proveniente dalla Spagna e diretto dal talentuoso Daniel Calparsoro.

Una banda di rapinatori irrompe in una banca nel centro di Valencia: anche se polizia e forze speciali assediano l'edificio, il colpo sembra procedere secondo i piani, finché la direttrice della banca non rivela cosa è custodito in una delle cassette di sicurezza.

Nel cast Luis Tosar, Raúl Arévalo, Marian Álvarez, Nani Jiménez, Rodrigo de la Serna e José Coronado.

