ItaliaSì, ospiti di Marco Liorni e anticipazioni della puntata di oggi sabato 19 settembre 2020 su Rai1

Secondo appuntamento oggi, sabato 19 settembre, alle 16.25, con Marco Liorni che conduce la nuova edizione di "ItaliaSì!".

Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e grazie al loro spirito a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in studio e quello a casa.

Nella seconda puntata di ItaliaSì Carmen ha ricevuto il più incredibile regalo di matrimonio; nonno Antonio lotta per i suoi nipotini; i tormentoni estivi, tanta musica in questo finale d’estate; il crollo della Torre del Porto di Genova, una donna ha cambiato il corso della giustizia; Alessandra Canale e i gatti rubati in casa: i furti degli animali da compagnia sono in crescita; donne e abbigliamento che fa perdere il posto di lavoro. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti come una famiglia con 3 figli (e un cane) che lascia tutto e si trasferisce ai Caraibi in barca a vela.

Al centro della scena il podio di ItaliaSì, dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.

