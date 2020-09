"Linea Blu" oggi su Rai1 sabato 19 settembre: a Ischia con Donatella Bianchi

19 settembre 2020 a

Questa settimana Donatella Bianchi, insieme alla sua squadra, nella nuova puntata di “Linea Blu”, in onda oggi sabato 19 settembre, alle 14.30 su Rai1, accompagna i telespettatori alla scoperta di una delle più belle isole del Golfo di Napoli: Ischia.

Un viaggio sull'isola, detta Isola verde o della giovinezza, famosa soprattutto per la ricchezza delle sue sorgenti termali, conosciute sin dall’antichità, e per la bellezza delle sue spiagge e boschi. La natura vulcanica della terra ischitana e il clima sempre mite, anche di inverno, la rendono fertilissima, prova ne sono i suoi prodotti e la lunga tradizione vitivinicola. Oltre al turismo, la vera ricchezza dell’isola è il suo mare.

Donatella Bianchi ci porta a conoscere meglio l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, in un’assoluta varietà di ambienti, in particolare, aree di coralligeno con incredibili formazioni di alghe rosse, madrepore e coralli. Una bellezza ancor più ricca grazie alla presenza di cetacei, in particolar modo di delfini, balene e capodogli che abitualmente frequentano questo tratto di mare. Durante la puntata, oltre ai tanti ospiti, Donatella incontra la Guardia di Finanza, impegnata negli scorsi giorni in un’operazione di sequestro del veliero più grande del mondo. Come ogni sabato, Fabio Gallo ci accompagnerà, con un tuffo nel passato, in Trentino in un viaggio “preistorico”, tra palafitte e pesca primitiva.

